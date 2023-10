Montagshandel in Wien: ATX am Montagmittag mit Kursplus

Der ATX befindet sich am Mittag im Aufwind.

Um 12:08 Uhr erhöht sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,38 Prozent auf 3 062,47 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 104,924 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,015 Prozent leichter bei 3 020,28 Punkten, nach 3 020,72 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 3 020,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 066,99 Punkten lag.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, notierte der ATX bei 3 168,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, lag der ATX bei 3 214,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, bei 2 932,56 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 büßte der Index bereits um 3,08 Prozent ein. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 006,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit DO (+ 5,89 Prozent auf 115,00 EUR), BAWAG (+ 2,81 Prozent auf 41,78 EUR), Lenzing (+ 2,27 Prozent auf 36,00 EUR), Erste Group Bank (+ 1,99 Prozent auf 33,32 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,91 Prozent auf 48,00 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Mayr-Melnhof Karton (-0,73 Prozent auf 109,40 EUR), Österreichische Post (-0,50 Prozent auf 30,10 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 7,49 EUR), Raiffeisen (+ 0,52 Prozent auf 13,65 EUR) und Verbund (+ 0,54 Prozent auf 83,25 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 360 170 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 28,766 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAWAG-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at