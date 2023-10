Montagshandel in Wien: ATX Prime liegt zum Start im Minus

Am Montag geht es im ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,54 Prozent auf 1 565,07 Punkte abwärts. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 1 573,37 Punkte an der Kurstafel, nach 1 573,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 561,74 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 573,37 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wurde der ATX Prime mit 1 590,76 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 580,05 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, mit 1 390,74 Punkten bewertet.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 1,18 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 530,67 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell UBM Development (+ 3,38 Prozent auf 21,40 EUR), S IMMO (+ 1,99 Prozent auf 13,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,16 Prozent auf 52,50 EUR), OMV (+ 0,67 Prozent auf 43,60 EUR) und FACC (+ 0,52 Prozent auf 5,75 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-5,53 Prozent auf 4,44 EUR), Marinomed Biotech (-4,50 Prozent auf 38,20 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,23 Prozent auf 9,00 EUR), Frequentis (-2,95 Prozent auf 26,30 EUR) und STRABAG SE (-1,90 Prozent auf 36,20 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 41 715 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime mit 26,560 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 1,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at