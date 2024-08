Montagshandel in Wien: ATX Prime zeigt sich schlussendlich schwächer

Zum Handelsende verlor der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 2,35 Prozent auf 1 727,78 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,021 Prozent leichter bei 1 768,98 Punkten, nach 1 769,36 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 1 703,68 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 768,98 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 05.07.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 855,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wurde der ATX Prime mit 1 798,02 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1 620,14 Punkte.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,802 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 3,23 Prozent auf 3,20 EUR), CA Immobilien (+ 0,70 Prozent auf 31,60 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,00 Prozent auf 5,60 EUR), STRABAG SE (+ 0,00 Prozent auf 37,70 EUR) und IMMOFINANZ (-0,36 Prozent auf 27,80 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen FACC (-8,31 Prozent auf 6,40 EUR), Rosenbauer (-5,29 Prozent auf 34,00 EUR), Lenzing (-4,93 Prozent auf 28,95 EUR), Kapsch TrafficCom (-4,90 Prozent auf 8,54 EUR) und Semperit (-4,40 Prozent auf 10,42 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die CA Immobilien-Aktie aufweisen. 1 668 314 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 26,195 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,79 zu Buche schlagen. Mit 11,55 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

