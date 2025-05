Moody ́s bestätigt BAWAG-Rating und hebt den Ausblick an

Die Ratingagentur Moody's hat am Mittwochabend bekannt gegeben, dass es die Ratings der BAWAG P.S.K. bestätigt. Gleichzeitig wurde der Ausblick für die langfristigen Einlagen, vorrangig unbesicherten Verbindlichkeiten und langfristigen Emittenten-Ratings, von "stabil" auf "positiv" angehoben.

Die Bank verweist in einer Stellungnahme auf die kürzlich getätigten Übernahmen, die aktuell integriert werden. So übernahm die BAWAG im November 2024 die niederländische Knab Bank sowie per 1. Februar 2025 die Barclays Consumer Bank. "Diese weisen eine stabile Geschäftsentwicklung auf und könnten zu einer nachhaltigen Verbesserung des Finanzprofils führen", begründete die BAWAG die Entscheidung der Ratingagentur.

fel/ed

