KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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14.09.2026 00:01:11

Moralinstanz oder PR-Aktion?: Experten bewerten Alarmismus der KI-Branche skeptisch

Dass die großen KI-Konzerne plötzlich selber vor den Folgen Künstlicher Intelligenz warnen, überzeugt Skeptiker nicht ganz. Zwei Experten vermuten ganz andere Motive hinter dem Alarmismus von OpenAI oder Anthropic.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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