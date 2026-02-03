MPLX LP. Partnership Units Aktie
WKN DE: A1J7DR / ISIN: US55336V1008
|
03.02.2026 12:44:58
MPLX LP Announces Increase In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - MPLX LP (MPLX) revealed a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $1.193 billion, or $1.17 per share. This compares with $1.099 billion, or $1.07 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6.2% to $3.252 billion from $3.063 billion last year.
MPLX LP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.193 Bln. vs. $1.099 Bln. last year. -EPS: $1.17 vs. $1.07 last year. -Revenue: $3.252 Bln vs. $3.063 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MPLX LP. Partnership Units
|
02.02.26
|Ausblick: MPLX LP Partnership Units stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: MPLX LP Partnership Units mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: MPLX LP Partnership Units präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: MPLX LP Partnership Units vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: MPLX LP Partnership Units stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)