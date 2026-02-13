MSC Aktie
MSC: Germany's Merz urges new 'trans-Atlantic partnership'
During his speech at the Munich Security Conference, the German chancellor recognized there is a "deep rift" between Europe and the US under the Trump administration. He called for a revival of "trans-Atlantic trust."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
