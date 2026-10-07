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WKN: 898493 / ISIN: US5535301064

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07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: MSC legt Quartalsergebnis vor

MSC wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,40 USD. Dies würde einem Zuwachs von 38,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem MSC 1,01 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 9,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,07 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 978,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,64 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 3,57 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,00 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,77 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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