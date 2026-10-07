MSC Aktie
WKN: 898493 / ISIN: US5535301064
|
07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: MSC legt Quartalsergebnis vor
MSC wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,40 USD. Dies würde einem Zuwachs von 38,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem MSC 1,01 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 9,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,07 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 978,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,64 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 3,57 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,00 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,77 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MSC
|
06:21
|Erste Schätzungen: MSC legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
08.07.26
|MSC Cruises: Bund bürgt für Milliardenauftrag an Meyer Werft (Spiegel Online)
|
30.06.26
|Ausblick: MSC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.06.26
|Erste Schätzungen: MSC stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu MSC
Aktien in diesem Artikel
|MSC
|115,30
|-0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Wall Street schwächer erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen dürften nachgeben. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.