Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
21.01.2026 07:27:00
My Top 5 Predictions for Palantir in 2026
Palantir (NASDAQ: PLTR) entered 2026 with an impressive financial and operating profile, supported by a multi-billion-dollar revenue base, rapidly expanding profit margins, record bookings, and an accelerating ramp of its artificial intelligence platform.The company's artificial intelligence (AI) strategy, which emphasizes production-grade deployments that solve real-world enterprise problems rather than lengthy pilot projects, is also driving larger deal sizes and faster customer expansion across government and commercial segments.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
18.01.26
|Erste Schätzungen: Palantir veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
16.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.01.26
|Palantir-Aktie verliert dennoch etwas: Citi sieht KI-Superzyklus und hebt Kursziel an (finanzen.at)
|
12.01.26
|S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.01.26
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Palantir-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
02.01.26
|Börse New York: S&P 500 letztendlich stärker (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|144,48
|2,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Wall Street stärker erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. An der Wall dürfte es nach oben gehen. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.