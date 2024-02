NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 16.939 Pkt - Zahlen bewegen Dt. Börse kaum

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie der Deutschen Börsen hat im nachbörslichen Handel am Mittwoch kaum auf die Ergebnisse für das vierte Quartal reagiert. Sowohl die Nettoerlöse wie auch die Ergebnisse stiegen kräftig an. Ein wichtiger Wachstumstreiber waren weiterhin die signifikant gestiegenen Zinseinnahmen auf Kundengelder bei der Tochter Clearstream. Erstmalig wurde die jüngst übernommene Softwareschmiede Simcorp in der Bilanz konsolidiert. Die eigenen Ziele für das abgelaufene Jahr wurden leicht übertroffen. Auch für das neue Jahr stellt die Deutsche Börse steigende Umsätze und Ergebnisse in Aussicht. Die Aktie notierte nachbörslich bei 186,55 Euro, nach einem Xetra-Schlussstand bei 186,30 Euro.

Die Aktie von Renk machte nachbörslich nochmal einen Sprung nach oben. Sie wurde bei Lang & Schwarz mit 22,20 Euro getaxt, nachdem sie den ersten Handelstag bei 19,65 Euro beendet hatte - 31 Prozent über dem Ausgabekurs.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

16.939 16.922 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

