Medios Aktie

Medios für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.10.2025 22:46:41

NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.422 Punkte - Conti leichter

DOW JONES--Sehr feste Vorgaben der US-Börsen haben die Kurse im nachbörslichen Handel am Montag noch etwas gestützt.

Continental wurden gut 1 Prozent niedriger getaxt, nachdem der französische Wettbewerber Michelin seine Jahresprognose gesenkt hatte.

Medios profitierten nicht von ihrer bevorstehenden Aufnahme in den SDAX. Die Titel notierten am Abend knapp unter dem Schlusskurs des Xetra-Handels. Sie werden mit Handelsbeginn am Donnerstag außerplanmäßig in den SDAX aufsteigen, wo sie die Aktien von Ceconomy ersetzen werden. Ceconomy müssen den Index verlassen, weil der Streubesitz der Aktien unter 10 Prozent gefallen ist und damit nicht mehr die Kriterien für einen Verbleib erfüllt. Der Kurs von Ceconomy reagierten ebenfalls kaum.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.388 24.422 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2025 16:47 ET (20:47 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Medios AGmehr Nachrichten