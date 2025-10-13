NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.422 Punkte - Conti leichter

DOW JONES--Sehr feste Vorgaben der US-Börsen haben die Kurse im nachbörslichen Handel am Montag noch etwas gestützt.

Continental wurden gut 1 Prozent niedriger getaxt, nachdem der französische Wettbewerber Michelin seine Jahresprognose gesenkt hatte.

Medios profitierten nicht von ihrer bevorstehenden Aufnahme in den SDAX. Die Titel notierten am Abend knapp unter dem Schlusskurs des Xetra-Handels. Sie werden mit Handelsbeginn am Donnerstag außerplanmäßig in den SDAX aufsteigen, wo sie die Aktien von Ceconomy ersetzen werden. Ceconomy müssen den Index verlassen, weil der Streubesitz der Aktien unter 10 Prozent gefallen ist und damit nicht mehr die Kriterien für einen Verbleib erfüllt. Der Kurs von Ceconomy reagierten ebenfalls kaum.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.388 24.422 +0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

