Nagarro Aktie
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
|Im Abwärtssog
|
25.02.2026 12:03:39
Nagarro-Aktien sacken nach Leerverkäufen ab
Triftige Gründe für den Kurseinbruch sahen Händler und Analysten zunächst nicht. Verwiesen wurde aber auf einen inzwischen wohl höheren Anteil an Leerverkäufern, also Marktteilnehmer, die bei Nagarro auf fallende Kurse spekulieren.
Dies dürfte auch damit zu tun haben, dass die mit Künstlicher Intelligenz einhergehende Furcht vor Disruption zuletzt auch den IT-Sektor stark belastet habe und die Vorsicht zunehme, sagte ein Analyst. Auch laufe das Aktienrückkaufprogramm von Nagarro, das den Kurs zuletzt gestützt habe, wohl nur bis Ende Februar, so der Experte.
Im November hatten die Nagarro-Aktien auf Quartalszahlen mit einem Kurssprung reagiert und bis Dezember die Kursgewinne auf über 80 Euro ausgebaut, womit sie den höchsten Stand seit März 2025 erreicht hatten.
/ajx/la/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Nagarro SE
|
17:59
|Handel in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
17:59
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
16:50
|EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
15:59
|XETRA-Handel: TecDAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
|
15:59
|XETRA-Handel: SDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:26