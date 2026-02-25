Nagarro-Aktien sacken nach Leerverkäufen ab

Die Aktien von Nagarro sind am Mittwoch mit hohen Kursverlusten auf den tiefsten Stand seit Mitte November zurückgefallen.

Zeitweise belief sich der Abschlag via XETRA auf fast ein Fünftel, zuletzt verloren die Papiere des IT-Dienstleisters noch 15,8 Prozent auf gut 48 Euro. Im SDAX lagen sie damit abgeschlagen auf dem letzten Platz. Der Nebenwerteindex bewegte sich kaum vom Fleck.

Triftige Gründe für den Kurseinbruch sahen Händler und Analysten zunächst nicht. Verwiesen wurde aber auf einen inzwischen wohl höheren Anteil an Leerverkäufern, also Marktteilnehmer, die bei Nagarro auf fallende Kurse spekulieren.

Dies dürfte auch damit zu tun haben, dass die mit Künstlicher Intelligenz einhergehende Furcht vor Disruption zuletzt auch den IT-Sektor stark belastet habe und die Vorsicht zunehme, sagte ein Analyst. Auch laufe das Aktienrückkaufprogramm von Nagarro, das den Kurs zuletzt gestützt habe, wohl nur bis Ende Februar, so der Experte.

Im November hatten die Nagarro-Aktien auf Quartalszahlen mit einem Kurssprung reagiert und bis Dezember die Kursgewinne auf über 80 Euro ausgebaut, womit sie den höchsten Stand seit März 2025 erreicht hatten.

