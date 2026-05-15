Nagarro Aktie

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WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200

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15.05.2026 08:23:41

Nagarro SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro nach Zahlen für das erste Quartal mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Buy" belassen. Der schwache Nachfragetrend des Schlussquartals 2025 habe sich fortgesetzt, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Kunden hielten sich im unsicheren Konjunkturumfeld abseits von wichtigen KI-Initiativen zurück./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 02:12 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 02:12 / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nagarro SE Buy
Unternehmen:
Nagarro SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
42,62 € 		Abst. Kursziel*:
61,90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
58,99%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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