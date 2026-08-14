Nagarro Aktie
|78,10EUR
|0,35EUR
|0,45%
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
Nagarro SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Buy" belassen. Die Umsatzdynamik des IT-Dienstleisters habe auch im zweiten Quartal enttäuscht, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Das Margenprofil habe sich jedoch als belastbar erwiesen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 02:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 02:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nagarro SE Buy
|
Unternehmen:
Nagarro SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
69,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
77,95 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
78,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,65%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
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|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Sixt Buy
|UBS AG
|10:34
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|10:26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:25
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:22
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|10:18
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:01
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|09:53
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:52
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|RBC Capital Markets
|09:51
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:24
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:24
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|PNE Buy
|Warburg Research
|09:23
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
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|09:17
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|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|pbb Buy
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|08:48
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08:48
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