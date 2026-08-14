Nagarro Aktie

78,10EUR 0,35EUR 0,45%
Nagarro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200

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14.08.2026 11:24:02

Nagarro SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Buy" belassen. Die Umsatzdynamik des IT-Dienstleisters habe auch im zweiten Quartal enttäuscht, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Das Margenprofil habe sich jedoch als belastbar erwiesen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 02:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 02:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nagarro SE Buy
Unternehmen:
Nagarro SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
77,95 € 		Abst. Kursziel*:
-11,48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
78,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,65%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Nagarro SE 78,10 0,45% Nagarro SE

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11:24 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
11:23 Rio Tinto Neutral UBS AG
11:22 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
10:57 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
10:56 Sixt Buy UBS AG
10:34 E.ON Equal Weight Barclays Capital
10:26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:25 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:22 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:19 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:18 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:01 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
09:53 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
09:52 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
09:51 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
09:24 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:24 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:23 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:23 PNE Buy Warburg Research
09:23 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:21 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
09:20 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
09:17 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:04 pbb Buy Warburg Research
08:48 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
08:48 grenke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:33 SFC Energy Buy Warburg Research
08:32 init innovation in traffic systems Buy Warburg Research
08:31 init innovation in traffic systems Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:17 adidas Neutral UBS AG
08:01 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:54 HelloFresh Neutral UBS AG
07:48 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:48 MLP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
07:19 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
07:10 Ströer Market-Perform Bernstein Research
07:00 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
06:55 Douglas Sell Goldman Sachs Group Inc.
06:52 HelloFresh Underweight Barclays Capital
13.08.26 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
13.08.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
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