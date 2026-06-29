Nagarro Aktie
|77,20EUR
|33,70EUR
|77,47%
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
Nagarro SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro angesichts einer Übernahmeofferte auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Als Bieter für den IT-Dienstleister scheine Persistent "wie geschaffen zu sein", schrieb Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Die Inder schlössen mit dem Kauf eine Portfolio-Lücke in Europa. Der Experte sieht durch einen Zusammenschluss auch Synergien durch Cross-Selling gemeinsamer Produkte./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nagarro SE Buy
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Unternehmen:
Nagarro SE
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
69,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
76,80 €
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Abst. Kursziel*:
-10,16%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
77,20 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-10,62%
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Analyst Name::
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KGV*:
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