Nagarro Aktie

77,10EUR 33,60EUR 77,24%
Nagarro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200

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29.06.2026 08:44:17

Nagarro SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nagarro nach einem Übernahmeangebot an die Offerte angepasst. Das Kursziel für die mit "Buy" bewerteten Aktien erhöhte Yannik Siering von 80 auf 81 Euro. Der Experte rät in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung dazu, Persistent Systems die Aktien anzudienen. Das Angebot von 81 Euro sei fair nach einer längeren Schwächephase der Aktien. Ein höheres Gebot eines anderen Bieters sei unwahrscheinlich wegen der schon von den Indern gesicherten Anteile./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nagarro SE Buy
Unternehmen:
Nagarro SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
81,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
76,85 € 		Abst. Kursziel*:
5,40%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
77,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,06%
Analyst Name::
Yannik Siering 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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