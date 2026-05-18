Nagarro Aktie
|40,66EUR
|-2,74EUR
|-6,31%
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
Nagarro SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nagarro nach Zahlen zum ersten Quartal von 90 auf 80 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Der unerwartet hohe Nettogewinn sei nicht operativer Natur, sondern vor allem einem steuerlichen Effekt geschuldet, schrieb Yannik Siering in einer am Montag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel basiere auf höheren Annahmen für die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten des IT-Dienstleisters./bek/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 08:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nagarro SE Buy
|
Unternehmen:
Nagarro SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
95,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-15,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
96,75%
|
Analyst Name::
Yannik Siering
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nagarro SE
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:29