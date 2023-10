NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 klettert

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,15 Prozent fester bei 14 931,52 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,482 Prozent höher bei 14 981,13 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14 909,26 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 14 859,84 Punkte, das Tageshoch hingegen 15 003,08 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,817 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 19.09.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 15 191,23 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.07.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 15 826,35 Punkte. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 19.10.2022, bei 11 103,38 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 37,46 Prozent nach oben. Bei 15 932,05 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Netflix (+ 16,08 Prozent auf 401,85 USD), DexCom (+ 2,50 Prozent auf 86,22 USD), ASML (+ 2,36 Prozent auf 597,04 USD), GLOBALFOUNDRIES (+ 2,34 Prozent auf 56,91 USD) und Atlassian A (+ 2,20 Prozent auf 198,28 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Tesla (-8,98 Prozent auf 220,89 USD), Lam Research (-5,32 Prozent auf 608,08 USD), Applied Materials (-3,92 Prozent auf 135,90 USD), Moderna (-3,65 Prozent auf 82,87 USD) und Enphase Energy (-3,54 Prozent auf 119,45 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 050 372 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,627 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,28 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,27 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

