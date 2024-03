NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 legt am Mittwochnachmittag den Rückwärtsgang ein

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,52 Prozent tiefer bei 18 125,00 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,370 Prozent auf 18 151,76 Punkte an der Kurstafel, nach 18 219,11 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 18 030,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 163,74 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,921 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 13.02.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 17 600,42 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 13.12.2023, bei 16 562,37 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 13.03.2023, bei 11 923,17 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 9,56 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 18 416,73 Punkten. 16 249,19 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Align Technology (+ 3,95 Prozent auf 322,94 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 3,85 Prozent auf 122,71 USD), PayPal (+ 3,81 Prozent auf 62,32 USD), JDcom (+ 3,25 Prozent auf 28,26 USD) und eBay (+ 2,75 Prozent auf 52,31 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Dollar Tree (-14,52 Prozent auf 127,95 USD), Marvell Technology (-4,35 Prozent auf 68,65 USD), Tesla (-3,94 Prozent auf 170,54 USD), Moderna (-3,47 Prozent auf 106,60 USD) und Enphase Energy (-3,36 Prozent auf 116,94 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 11 782 163 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,751 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 6,54 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,13 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at