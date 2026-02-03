NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 letztendlich in Rot

Am Dienstag zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Schlussendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,55 Prozent tiefer bei 25 338,62 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,281 Prozent auf 25 811,05 Punkte an der Kurstafel, nach 25 738,61 Punkten am Vortag.

Bei 25 112,46 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 25 840,04 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bei 25 206,17 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 03.11.2025, den Stand von 25 972,94 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 03.02.2025, den Stand von 21 297,58 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 0,525 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26 165,08 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 954,18 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Palantir (+ 6,85 Prozent auf 157,88 USD), PepsiCo (+ 4,93 Prozent auf 162,85 USD), Fastenal (+ 3,44 Prozent auf 46,34 USD), Cisco (+ 3,06 Prozent auf 83,11 USD) und Walmart (+ 2,94 Prozent auf 127,71 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil PayPal (-20,27 Prozent auf 35,75 EUR), CoStar Group (-15,45 Prozent auf 51,73 USD), Intuit (-10,89 Prozent auf 434,09 USD), Cognizant (-10,14 Prozent auf 74,50 USD) und Verisk Analytics A (-10,11 Prozent auf 192,49 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 51 781 253 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,931 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,85 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at