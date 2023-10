NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 nachmittags mit Abgaben

Am Donnerstag gibt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,60 Prozent auf 15 150,43 Punkte nach. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,151 Prozent auf 15 264,11 Punkte an der Kurstafel, nach 15 241,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 149,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 333,98 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,88 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.09.2023, stand der NASDAQ 100 noch bei 15 289,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.07.2023, lag der NASDAQ 100 noch bei 15 307,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.10.2022, lag der NASDAQ 100 bei 10 785,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 39,47 Prozent nach oben. Bei 15 932,05 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 10 696,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Fastenal (+ 6,87 Prozent auf 59,86 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 5,62 Prozent auf 23,87 USD), KLA-Tencor (+ 3,59 Prozent auf 499,96 USD), Broadcom (+ 3,27 Prozent auf 903,12 USD) und Applied Materials (+ 2,50 Prozent auf 145,74 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil JDcom (-8,22 Prozent auf 27,85 USD), Atlassian A (-5,81 Prozent auf 187,87 USD), Warner Bros Discovery (-5,11 Prozent auf 10,40 USD), Keurig Dr Pepper (-4,95 Prozent auf 27,84 USD) und The Kraft Heinz Company (-4,84 Prozent auf 30,87 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 612 574 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,622 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,15 erwartet. Mit 6,09 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at