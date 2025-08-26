Handel in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Plus

Letztendlich ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,43 Prozent aufwärts auf 23 525,29 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,020 Prozent auf 23 420,85 Punkte an der Kurstafel, nach 23 425,60 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23 369,04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 23 532,51 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23 272,25 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 20 915,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19 516,44 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 12,16 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 23 969,27 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 542,20 Zähler.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell AppLovin A (+ 4,14 Prozent auf 469,33 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 2,67 Prozent auf 587,65 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2,38 Prozent auf 351,36 USD), Palantir (+ 2,35 Prozent auf 160,87 USD) und Lam Research (+ 2,32 Prozent auf 103,63 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Keurig Dr Pepper (-6,91 Prozent auf 28,95 USD), eBay (-3,97 Prozent auf 94,64 USD), PDD (-3,35 Prozent auf 123,91 USD), Zoom Communications (-3,12 Prozent auf 78,81 USD) und Atlassian (-2,62 Prozent auf 164,25 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 50 868 442 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,736 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Charter A-Aktie präsentiert mit 7,41 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,78 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

