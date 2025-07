NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels in Grün

Am Mittwoch schloss der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 22 907,97 Punkten ab. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,047 Prozent auf 22 895,30 Punkte an der Kurstafel, nach 22 884,59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 22 669,37 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22 928,55 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,561 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 16.06.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21 937,57 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 18 257,64 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 16.07.2024, bei 20 398,62 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 9,21 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23 051,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Arm (+ 4,62 Prozent auf 153,90 USD), Warner Bros Discovery (+ 4,57 Prozent auf 12,58 USD), Tesla (+ 3,50 Prozent auf 321,67 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,07 Prozent auf 455,90 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,87 Prozent auf 160,08 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen ASML (-8,33 Prozent auf 754,45 USD), ANSYS (-4,69 Prozent auf 374,30 USD), PayPal (-3,28 Prozent auf 61,36 EUR), Constellation Energy (-3,08 Prozent auf 308,20 USD) und Micron Technology (-3,06 Prozent auf 116,43 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 37 906 227 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,582 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,51 erwartet. Im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie mit 5,91 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

