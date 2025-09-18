NASDAQ 100
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit positivem Vorzeichen
Zum Handelsende stand im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,95 Prozent auf 24 454,89 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,815 Prozent stärker bei 24 421,21 Punkten, nach 24 223,69 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 24 347,54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 554,52 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23 713,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21 719,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19 344,49 Punkten auf.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,59 Prozent zu. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 554,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 542,20 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 22,77 Prozent auf 30,57 USD), Synopsys (+ 12,86 Prozent auf 480,11 USD), CrowdStrike (+ 12,82 Prozent auf 502,63 USD), Applied Materials (+ 6,53 Prozent auf 189,76 USD) und ASML (+ 6,37 Prozent auf 927,80 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Arm (-4,45 Prozent auf 146,54 USD), Monster Beverage (-2,83 Prozent auf 64,64 USD), Copart (-2,49 Prozent auf 45,46 USD), Comcast (-2,44 Prozent auf 31,64 USD) und Charter A (-2,18 Prozent auf 262,17 USD) unter Druck.
Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 111 744 490 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,603 Bio. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick
Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 7,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
