NASDAQ 100

24 454,89
231,21
0,95 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Realtime Liste
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
NASDAQ 100-Kursentwicklung 18.09.2025 22:34:04

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit positivem Vorzeichen

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit positivem Vorzeichen

Mit dem NASDAQ 100 ging es zum Handelsschluss aufwärts.

Zum Handelsende stand im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,95 Prozent auf 24 454,89 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,815 Prozent stärker bei 24 421,21 Punkten, nach 24 223,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 24 347,54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 554,52 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23 713,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21 719,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19 344,49 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,59 Prozent zu. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 554,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 542,20 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 22,77 Prozent auf 30,57 USD), Synopsys (+ 12,86 Prozent auf 480,11 USD), CrowdStrike (+ 12,82 Prozent auf 502,63 USD), Applied Materials (+ 6,53 Prozent auf 189,76 USD) und ASML (+ 6,37 Prozent auf 927,80 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Arm (-4,45 Prozent auf 146,54 USD), Monster Beverage (-2,83 Prozent auf 64,64 USD), Copart (-2,49 Prozent auf 45,46 USD), Comcast (-2,44 Prozent auf 31,64 USD) und Charter A (-2,18 Prozent auf 262,17 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 111 744 490 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,603 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 7,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 24 454,89 0,95%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
14.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.25 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.25 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung durch die Fed: ATX & DAX schließen deutlich fester -- US-Börsen legen letztlich zu -- Börsenhandel in Asien endet uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Gewinnen. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls deutlicher nach oben. Die Wall Street verbrachte den Donnerstagshandel auf positivem Terrain. In Asien ging es nach der Zinssenkung der Fed in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen