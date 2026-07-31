NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mittags im Aufwind

Um 17:59 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,15 Prozent höher bei 28 147,20 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,21 Prozent fester bei 28 446,99 Punkten in den Freitagshandel, nach 28 106,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 27 954,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 28 606,77 Punkten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,933 Prozent nach unten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 30 276,35 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 27 452,12 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, den Wert von 23 218,12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,67 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Amazon (+ 13,25 Prozent auf 266,71 USD), DexCom (+ 10,52 Prozent auf 82,38 USD), Monolithic Power Systems (+ 9,01 Prozent auf 1 434,76 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 4,82 Prozent auf 349,74 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 4,72 Prozent auf 349,43 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Apple (-9,55 Prozent auf 301,59 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,81 Prozent auf 91,08 USD), Micron Technology (-6,06 Prozent auf 821,64 USD), Linde (-5,48 Prozent auf 480,76 USD) und Sandisk (-5,27 Prozent auf 1 212,46 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 ist die Amazon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 146 566 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,312 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,76 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at