NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 sackt schlussendlich ab

Der NASDAQ 100 verlor am zweiten Tag der Woche an Boden.

Der NASDAQ 100 fiel im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1,43 Prozent auf 19 773,30 Punkte zurück. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,073 Prozent auf 20 046,06 Punkte an der Kurstafel, nach 20 060,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19 622,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 20 056,20 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19 574,64 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 01.07.2024, einen Wert von 19 812,22 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 14 715,24 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 19,52 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Pinduoduo (spons ADRs) (+ 8,03 Prozent auf 145,64 USD), JDcom (+ 7,33 Prozent auf 42,93 USD), Paychex (+ 4,92 Prozent auf 140,79 USD), Diamondback Energy (+ 2,97 Prozent auf 177,52 USD) und Constellation Energy (+ 2,15 Prozent auf 265,61 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Lucid (-7,65 Prozent auf 3,26 USD), Arm (-4,85 Prozent auf 136,08 USD), Moderna (-4,34 Prozent auf 63,93 USD), Palo Alto Networks (-3,66 Prozent auf 329,29 USD) und NVIDIA (-3,66 Prozent auf 117,00 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 58 401 993 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,111 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Die JDcom-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Diamondback Energy-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

