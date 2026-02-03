NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 03.02.2026 18:02:15

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schwächelt mittags

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schwächelt mittags

Der NASDAQ 100 erleidet am Dienstag Verluste.

Am Dienstag verliert der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ 1,39 Prozent auf 25 381,06 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,281 Prozent stärker bei 25 811,05 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25 738,61 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 25 364,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 840,04 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, den Wert von 25 206,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 972,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 21 297,58 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,694 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 26 165,08 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 954,18 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Palantir (+ 4,68 Prozent auf 154,68 USD), PepsiCo (+ 3,81 Prozent auf 161,12 USD), Dollar Tree (+ 2,60 Prozent auf 120,27 USD), Fastenal (+ 2,51 Prozent auf 45,93 USD) und Paccar (+ 2,46 Prozent auf 127,68 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil PayPal (-20,27 Prozent auf 35,75 EUR), CoStar Group (-11,74 Prozent auf 54,00 USD), Intuit (-10,86 Prozent auf 434,23 USD), Atlassian (-10,06 Prozent auf 102,26 USD) und Verisk Analytics A (-9,52 Prozent auf 193,76 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 19 539 905 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,931 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,85 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

mehr Analysen
28.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.01.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Atlassian 89,00 0,20% Atlassian
CoStar Group Inc. 44,00 -0,44% CoStar Group Inc.
Dollar Tree Inc 102,72 -0,21% Dollar Tree Inc
Fastenal Co. 40,72 -0,44% Fastenal Co.
Intuit Inc. 372,55 -1,10% Intuit Inc.
JD.com Inc (spons. ADRs) 23,25 -0,43% JD.com Inc (spons. ADRs)
Kraft Heinz Company 20,71 -0,12% Kraft Heinz Company
NVIDIA Corp. 149,90 0,98% NVIDIA Corp.
Paccar Inc. 108,84 -0,49% Paccar Inc.
Palantir 118,48 0,34% Palantir
PayPal Inc 34,60 0,04% PayPal Inc
PepsiCo Inc. 140,62 -0,11% PepsiCo Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 104,50 -4,52% Strategy (ex MicroStrategy)
Verisk Analytics Inc (A) 160,05 -0,03% Verisk Analytics Inc (A)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 24 891,24 -1,77%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen schwächer
Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen