NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schwächelt mittags

Am Dienstag verliert der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ 1,39 Prozent auf 25 381,06 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,281 Prozent stärker bei 25 811,05 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25 738,61 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 25 364,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 840,04 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, den Wert von 25 206,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 972,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 21 297,58 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,694 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 26 165,08 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 954,18 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Palantir (+ 4,68 Prozent auf 154,68 USD), PepsiCo (+ 3,81 Prozent auf 161,12 USD), Dollar Tree (+ 2,60 Prozent auf 120,27 USD), Fastenal (+ 2,51 Prozent auf 45,93 USD) und Paccar (+ 2,46 Prozent auf 127,68 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil PayPal (-20,27 Prozent auf 35,75 EUR), CoStar Group (-11,74 Prozent auf 54,00 USD), Intuit (-10,86 Prozent auf 434,23 USD), Atlassian (-10,06 Prozent auf 102,26 USD) und Verisk Analytics A (-9,52 Prozent auf 193,76 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 19 539 905 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,931 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,85 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at