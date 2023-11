NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schwächer

Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,03 Prozent auf 15 291,15 Punkte nach unten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,117 Prozent höher bei 15 313,90 Punkten, nach 15 296,02 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 15 220,88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 343,19 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,02 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Wert von 14 973,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.08.2023, lag der NASDAQ 100 noch bei 15 273,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.11.2022, stand der NASDAQ 100 noch bei 11 059,50 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 40,77 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 15 932,05 Punkten. Bei 10 696,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Fortinet (+ 2,97 Prozent auf 50,99 USD), Zscaler (+ 2,18 Prozent auf 175,12 USD), PayPal (+ 2,16 Prozent auf 55,81 USD), ANSYS (+ 1,88 Prozent auf 287,10 USD) und NVIDIA (+ 1,66 Prozent auf 467,17 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Warner Bros Discovery (-16,84 Prozent auf 9,66 USD), Lucid (-8,26 Prozent auf 3,95 USD), Biogen (-5,70 Prozent auf 231,60 USD), Moderna (-4,03 Prozent auf 70,69 USD) und Gilead Sciences (-3,86 Prozent auf 77,50 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 707 475 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 2,622 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,10 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at