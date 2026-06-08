NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 startet mit Gewinnen

Das macht das Börsenbarometer in New York.

Am Montag bewegt sich der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 1,25 Prozent fester bei 29 318,34 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 1,81 Prozent höher bei 29 482,19 Punkten, nach 28 957,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 29 301,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 544,02 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 08.05.2026, bei 29 234,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, mit 24 643,01 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21 761,79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 16,31 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30 762,20 Punkte. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 10,42 Prozent auf 109,50 USD), Micron Technology (+ 9,73 Prozent auf 948,05 USD), Marvell Technology (+ 8,54 Prozent auf 285,96 USD), KLA-Tencor (+ 7,25 Prozent auf 2 069,15 USD) und Applied Materials (+ 6,71 Prozent auf 483,42 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil CoStar Group (-2,39 Prozent auf 33,08 USD), Adobe (-2,37 Prozent auf 245,47 USD), Charter A (-2,31 Prozent auf 129,07 USD), PayPal (-2,15 Prozent auf 35,43 EUR) und PDD (-1,94 Prozent auf 83,42 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 8 150 493 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,310 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,40 erwartet. Mit 7,11 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at