NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne

Wenig verändert zeigte sich der NASDAQ 100 am Mittwochabend.

Schlussendlich ging der NASDAQ 100 den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 21 180,96 Punkten aus dem Mittwochshandel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,077 Prozent tiefer bei 21 156,76 Punkten in den Handel, nach 21 173,04 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 20 992,08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21 242,61 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ 100 bereits um 1,72 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21 622,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2024, stand der NASDAQ 100 bei 20 107,78 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 08.01.2024, bei 16 649,87 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit eBay (+ 9,86 Prozent auf 69,40 USD), Synopsys (+ 2,95 Prozent auf 502,00 USD), Axon Enterprise (+ 2,72 Prozent auf 577,34 USD), Verisk Analytics A (+ 2,52 Prozent auf 280,42 USD) und Intuitive Surgical (+ 2,28 Prozent auf 544,02 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen ON Semiconductor (-7,05 Prozent auf 58,31 USD), Lucid (-6,29 Prozent auf 2,98 USD), Enphase Energy (-5,24 Prozent auf 69,66 USD), Constellation Energy (-4,61 Prozent auf 243,84 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-4,31 Prozent auf 121,84 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 48 976 755 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,544 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,51 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at