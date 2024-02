NASDAQ 100-Handel aktuell: So performt der NASDAQ 100 am Donnerstagmittag

Derzeit zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Um 17:59 Uhr erhöht sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,35 Prozent auf 17 937,07 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,656 Prozent stärker bei 17 991,67 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17 874,50 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 18 028,44 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 866,26 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 0,184 Prozent. Der NASDAQ 100 lag am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, bei 17 596,27 Punkten. Der NASDAQ 100 wies am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, einen Stand von 15 987,60 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, den Wert von 12 042,12 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 8,42 Prozent zu Buche. Bei 18 091,62 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,02 Prozent auf 185,40 USD), Monster Beverage (+ 4,75 Prozent auf 58,51 USD), Enphase Energy (+ 3,67 Prozent auf 123,47 USD), Marvell Technology (+ 3,29 Prozent auf 69,76 USD) und Airbnb (+ 2,07 Prozent auf 156,61 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Xcel Energy (-8,58 Prozent auf 52,72 USD), Constellation Energy (-3,92 Prozent auf 164,13 USD), Moderna (-3,58 Prozent auf 93,99 USD), Sirius XM (-2,37 Prozent auf 4,33 USD) und AstraZeneca (-2,32 Prozent auf 63,84 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 7 762 199 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,796 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 7,18 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at