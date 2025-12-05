Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|NASDAQ Composite-Marktbericht
|
05.12.2025 18:02:06
NASDAQ Composite aktuell: Anleger lassen NASDAQ Composite am Mittag steigen
Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,36 Prozent fester bei 23 590,75 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,266 Prozent stärker bei 23 567,77 Punkten in den Handel, nach 23 505,14 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 23 680,03 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 506,00 Punkten lag.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1,81 Prozent. Vor einem Monat, am 05.11.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 23 499,80 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, bei 21 700,39 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 05.12.2024, mit 19 700,72 Punkten bewertet.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 22,35 Prozent aufwärts. Bei 24 019,99 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. 14 784,03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Century Casinos (+ 7,91 Prozent auf 1,50 USD), Harvard Bioscience (+ 6,70 Prozent auf 0,77 USD), Lattice Semiconductor (+ 5,84 Prozent auf 80,26 USD), Baiducom (+ 5,01 Prozent auf 124,67 USD) und Adobe (+ 5,00 Prozent auf 345,18 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Methode Electronics (-6,46 Prozent auf 7,24 USD), Donegal Group B (-4,81 Prozent auf 16,02 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,53 Prozent auf 177,58 USD), World Acceptance (-4,53 Prozent auf 147,69 USD) und Compugen (-4,04 Prozent auf 1,55 USD) unter Druck.
Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der Netflix-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 13 686 754 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,740 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder
Die Upbound Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Mit 16,30 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Cogent Communications-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Donegal Group Inc. (B)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Adobe Inc.
|298,05
|6,33%
|Baidu.com Inc.
|108,80
|7,51%
|Century Casinos Inc.
|1,23
|8,85%
|Cogent Communications Holdings Inc
|19,62
|4,64%
|Compugen Ltd.
|1,51
|-6,21%
|Donegal Group Inc. (B)
|16,56
|-1,60%
|Harvard Bioscience Inc.
|0,64
|10,43%
|Lattice Semiconductor Corp.
|67,38
|4,42%
|Methode Electronics Inc.
|6,00
|-15,49%
|Net 1 Ueps Technologies Inc.
|3,30
|1,85%
|Netflix Inc.
|86,04
|-2,72%
|NVIDIA Corp.
|156,08
|-0,75%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|154,25
|-5,02%
|Upbound Group Inc Registered Shs
|16,10
|-0,62%
|World Acceptance Corp.
|132,00
|-2,94%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|23 578,13
|0,31%
