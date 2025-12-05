Donegal Grou b Aktie

Donegal Grou b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 655929 / ISIN: US2577013004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ Composite-Marktbericht 05.12.2025 18:02:06

NASDAQ Composite aktuell: Anleger lassen NASDAQ Composite am Mittag steigen

NASDAQ Composite aktuell: Anleger lassen NASDAQ Composite am Mittag steigen

Heute zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,36 Prozent fester bei 23 590,75 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,266 Prozent stärker bei 23 567,77 Punkten in den Handel, nach 23 505,14 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 23 680,03 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 506,00 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1,81 Prozent. Vor einem Monat, am 05.11.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 23 499,80 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, bei 21 700,39 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 05.12.2024, mit 19 700,72 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 22,35 Prozent aufwärts. Bei 24 019,99 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. 14 784,03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Century Casinos (+ 7,91 Prozent auf 1,50 USD), Harvard Bioscience (+ 6,70 Prozent auf 0,77 USD), Lattice Semiconductor (+ 5,84 Prozent auf 80,26 USD), Baiducom (+ 5,01 Prozent auf 124,67 USD) und Adobe (+ 5,00 Prozent auf 345,18 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Methode Electronics (-6,46 Prozent auf 7,24 USD), Donegal Group B (-4,81 Prozent auf 16,02 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,53 Prozent auf 177,58 USD), World Acceptance (-4,53 Prozent auf 147,69 USD) und Compugen (-4,04 Prozent auf 1,55 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Netflix-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 13 686 754 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,740 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Upbound Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Mit 16,30 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Cogent Communications-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Donegal Group Inc. (B)mehr Nachrichten

Analysen zu Donegal Group Inc. (B)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adobe Inc. 298,05 6,33% Adobe Inc.
Baidu.com Inc. 108,80 7,51% Baidu.com Inc.
Century Casinos Inc. 1,23 8,85% Century Casinos Inc.
Cogent Communications Holdings Inc 19,62 4,64% Cogent Communications Holdings Inc
Compugen Ltd. 1,51 -6,21% Compugen Ltd.
Donegal Group Inc. (B) 16,56 -1,60% Donegal Group Inc. (B)
Harvard Bioscience Inc. 0,64 10,43% Harvard Bioscience Inc.
Lattice Semiconductor Corp. 67,38 4,42% Lattice Semiconductor Corp.
Methode Electronics Inc. 6,00 -15,49% Methode Electronics Inc.
Net 1 Ueps Technologies Inc. 3,30 1,85% Net 1 Ueps Technologies Inc.
Netflix Inc. 86,04 -2,72% Netflix Inc.
NVIDIA Corp. 156,08 -0,75% NVIDIA Corp.
Strategy (ex MicroStrategy) 154,25 -5,02% Strategy (ex MicroStrategy)
Upbound Group Inc Registered Shs 16,10 -0,62% Upbound Group Inc Registered Shs
World Acceptance Corp. 132,00 -2,94% World Acceptance Corp.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 23 578,13 0,31%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:02 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12:40 KW 49: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen