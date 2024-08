NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite liegt zum Start im Plus

Der NASDAQ Composite setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Donnerstagmorgen fort.

Um 16:01 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,29 Prozent fester bei 17 971,48 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,417 Prozent auf 17 993,72 Punkte an der Kurstafel, nach 17 918,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 017,69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 954,63 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,82 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 22.07.2024, bei 18 007,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.05.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 16 801,54 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 22.08.2023, bei 13 505,87 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 21,71 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Sangamo Therapeutics (+ 7,83 Prozent auf 0,94 USD), OSI Systems (+ 6,17 Prozent auf 153,55 USD), Powell Industries (+ 4,39 Prozent auf 181,59 USD), Nordson (+ 2,46 Prozent auf 253,87 USD) und Innodata (+ 2,38 Prozent auf 18,93 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Lancaster Colony (-7,62 Prozent auf 182,55 USD), Sify (-6,70 Prozent auf 0,33 USD), SIGA Technologies (-3,67 Prozent auf 9,46 USD), Baiducom (-3,50 Prozent auf 86,60 USD) und American Eagle Outfitters (-2,16 Prozent auf 21,31 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 8 345 911 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,089 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Ebix-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 19,46 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at