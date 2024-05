NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schließt in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite verlor am Abend an Boden.

Letztendlich tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,33 Prozent leichter bei 15 605,48 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,075 Prozent auf 15 646,09 Punkte an der Kurstafel, nach 15 657,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 15 926,22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 557,64 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 2,51 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 01.04.2024, bei 16 396,83 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 01.02.2024, mit 15 361,64 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 01.05.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 12 212,60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 5,69 Prozent nach oben. 16 538,86 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell SurModics (+ 29,74 Prozent auf 33,33 USD), New York Community Bancorp (+ 28,30 Prozent auf 3,40 USD), Powell Industries (+ 18,89 Prozent auf 170,01 USD), Garmin (+ 13,12 Prozent auf 163,42 USD) und Nektar Therapeutics (+ 13,01 Prozent auf 1,65 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Starbucks (-15,88 Prozent auf 74,44 USD), Century Aluminum (-7,72 Prozent auf 16,01 USD), Exelixis (-6,54 Prozent auf 21,93 USD), Amkor Technology (-6,24 Prozent auf 30,33 USD) und Nortech Systems (-5,40 Prozent auf 16,12 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die Amazon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 21 673 610 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 2,807 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Bed Bath Beyond-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Comtech Telecommunications-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 21,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at