NASDAQ Composite Index-Papier Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nortech Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Nortech Systems-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Nortech Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Nortech Systems-Aktie bei 4,08 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2 450,980 Nortech Systems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 892,16 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 128,92 Prozent gleich.

Nortech Systems war somit zuletzt am Markt 25,72 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at