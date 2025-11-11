Nortech Systems Aktie

Nortech Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923640 / ISIN: US6565531042

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Nortech Systems-Anlage 11.11.2025 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Papier Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nortech Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Nortech Systems-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Nortech Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Nortech Systems-Aktie bei 4,08 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2 450,980 Nortech Systems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 892,16 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 128,92 Prozent gleich.

Nortech Systems war somit zuletzt am Markt 25,72 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nortech Systems Inc.mehr Nachrichten