Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite gibt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,32 Prozent auf 23 450,90 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,508 Prozent tiefer bei 23 407,72 Punkten in den Handel, nach 23 527,17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 23 382,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 456,36 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22 204,43 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 11.08.2025, den Stand von 21 385,40 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, bei 19 298,76 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,63 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 24 019,99 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 784,03 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell SurModics (+ 50,20 Prozent auf 40,96 USD), Comtech Telecommunications (+ 9,33 Prozent auf 3,28 USD), Century Casinos (+ 4,97 Prozent auf 1,69 USD), TransAct Technologies (+ 3,24 Prozent auf 4,46 USD) und Akamai (+ 3,17 Prozent auf 89,89 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Donegal Group B (-11,07 Prozent auf 14,38 USD), Century Aluminum (-10,99 Prozent auf 28,76 USD), SMC (-9,07 Prozent auf 336,18 USD), Nortech Systems (-4,71 Prozent auf 8,90 USD) und Ceragon Networks (-4,39 Prozent auf 2,18 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 5 623 132 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,955 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 15,32 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Cogent Communications-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at