NASDAQ Composite Index-Titel Nortech Systems-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nortech Systems von vor 3 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Nortech Systems-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Nortech Systems-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10,05 USD. Bei einem Nortech Systems-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,950 Nortech Systems-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 27.10.2025 96,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,74 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,08 Prozent verringert.

Der Nortech Systems-Wert an der Börse wurde auf 27,71 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at