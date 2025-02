NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Letztendlich legten Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der NASDAQ Composite ging nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 19 649,95 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,06 Prozent auf 19 436,51 Punkte an der Kurstafel, nach 19 643,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 19 415,48 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 682,51 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 0,093 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wies der NASDAQ Composite 19 161,63 Punkte auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 12.11.2024, den Wert von 19 281,40 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.02.2024, bei 15 942,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 1,91 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 20 118,61 Punkten. 18 831,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit BlackBerry (+ 10,44 Prozent auf 5,82 USD), Nektar Therapeutics (+ 10,22 Prozent auf 0,73 USD), Ballard Power (+ 9,09 Prozent auf 1,44 USD), Gilead Sciences (+ 7,46 Prozent auf 103,31 USD) und Intel (+ 7,20 Prozent auf 22,48 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Nissan Motor (-11,43 Prozent auf 2,59 USD), inTest (-9,94 Prozent auf 8,02 USD), PetMed Express (-8,94 Prozent auf 4,13 USD), Century Aluminum (-7,35 Prozent auf 20,16 USD) und Ceragon Networks (-6,63 Prozent auf 3,52 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 39 425 895 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,368 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

