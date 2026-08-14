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Index-Bewegung 14.08.2026 18:01:05

NASDAQ Composite-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ Composite am Mittag

NASDAQ Composite-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ Composite am Mittag

Der NASDAQ Composite verbucht am Mittag Verluste.

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,40 Prozent auf 26 695,14 Punkte zurück. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,180 Prozent auf 26 851,15 Punkte an der Kurstafel, nach 26 803,03 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 862,17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26 661,95 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,055 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 26 107,01 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 14.05.2026, einen Stand von 26 635,22 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 14.08.2025, den Stand von 21 710,67 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 14,89 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Geospace Technologies (+ 6,91 Prozent auf 5,50 USD), Harmonic (+ 6,35 Prozent auf 13,91 USD), Ceva (+ 5,14 Prozent auf 31,93 USD), Cogent Communications (+ 4,15 Prozent auf 10,78 USD) und Cognex (+ 3,78 Prozent auf 63,92 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Donegal Group B (-11,68 Prozent auf 21,63 USD), PetMed Express (-8,37 Prozent auf 1,86 USD), Ultra Clean (-7,31 Prozent auf 86,12 USD), Applied Materials (-5,82 Prozent auf 503,44 USD) und Geron (-4,23 Prozent auf 1,47 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 513 514 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,698 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,83 Prozent an der Spitze im Index.

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Applied Materials Inc. 436,70 -5,67% Applied Materials Inc.
Ceva Inc. 26,60 1,53% Ceva Inc.
Cogent Communications Holdings Inc 11,31 9,28% Cogent Communications Holdings Inc
Cognex Corp. 56,62 6,27% Cognex Corp.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,15 -1,21% Consumer Portfolio Services Inc.
Donegal Group Inc. (B) 24,08 -1,67% Donegal Group Inc. (B)
Geospace Technologies Corp 5,60 8,95% Geospace Technologies Corp
Geron Corp. 1,26 -5,39% Geron Corp.
Harmonic Inc. 11,95 5,29% Harmonic Inc.
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PetMed Express Inc. 1,57 -9,72% PetMed Express Inc.
SIGA Technologies Inc. 3,00 4,17% SIGA Technologies Inc.
SpaceX 120,96 -1,72% SpaceX
Ultra Clean Holdings Inc. 72,68 -9,31% Ultra Clean Holdings Inc.
World Acceptance Corp. 158,00 -2,47% World Acceptance Corp.

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NASDAQ Comp. 26 729,16 -0,28%

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