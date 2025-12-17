NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Mittag leichter

Der NASDAQ Composite bewegt sich am dritten Tag der Woche im Minus.

Der NASDAQ Composite verliert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr 1,19 Prozent auf 22 836,91 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,104 Prozent fester bei 23 135,61 Punkten, nach 23 111,46 Punkten am Vortag.

Bei 22 793,25 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 23 159,20 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ Composite bereits um 2,11 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 17.11.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 22 708,07 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22 261,33 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, bei 20 109,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 18,44 Prozent aufwärts. Bei 24 019,99 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Lifecore Biomedical (+ 12,32 Prozent auf 8,66 USD), Harvard Bioscience (+ 10,23 Prozent auf 0,77 USD), Americas Car-Mart (+ 5,66 Prozent auf 27,45 USD), Ultralife Batteries (+ 4,66 Prozent auf 6,06 USD) und Fulton Financial (+ 4,14 Prozent auf 20,74 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Modine Manufacturing (-8,50 Prozent auf 126,81 USD), PetMed Express (-7,44 Prozent auf 3,61 USD), American Superconductor (-5,64 Prozent auf 29,45 USD), Logitech (-5,01 Prozent auf 106,65 USD) und Photronics (-4,83 Prozent auf 32,70 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22 123 122 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,657 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13,26 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

