NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite klettert am Mittag

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Um 18:00 Uhr springt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 2,02 Prozent auf 15 926,61 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,34 Prozent höher bei 15 821,34 Punkten, nach 15 611,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 15 770,72 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 969,08 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 3,45 Prozent. Vor einem Monat, am 26.03.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 16 315,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.01.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 15 455,36 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 26.04.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 11 854,35 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 7,86 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 538,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Exponent (+ 22,15 Prozent auf 97,33 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 10,47 Prozent auf 172,34 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 10,16 Prozent auf 173,99 USD), Pegasystems (+ 5,91 Prozent auf 62,57 USD) und Microvision (+ 5,63 Prozent auf 1,50 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Escalon Medical (-16,67 Prozent auf 0,20 USD), Enzon Pharmaceuticals (-15,28 Prozent auf 0,07 USD), Intel (-9,24 Prozent auf 31,87 USD), DexCom (-6,96 Prozent auf 128,40 USD) und Old Dominion Freight Line (-5,75 Prozent auf 185,36 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 947 720 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,831 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Die Bed Bath Beyond-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Comtech Telecommunications-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 21,39 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

