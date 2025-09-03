Alphabet A Aktie
|195,84EUR
|14,78EUR
|8,16%
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
Alphabet A (ex Google) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 202 auf 237 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Negativszenario sei damit vom Tisch, lobte Stephen Ju am Mittwoch nach der Entscheidung des US-Richters im Google-Prozess. Der Richterspruch bestätige den Status Quo der Finanzprognosen./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 11:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Neutral
|
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 237,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 229,93
|
Abst. Kursziel*:
3,07%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 229,27
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,37%
|
Analyst Name::
Stephen Ju
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)mehr Nachrichten
Analysen zu Alphabet A (ex Google)mehr Analysen
|15:33
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|10:44
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:33
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|10:44
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:33
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|196,24
|8,38%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:52
|Shell Buy
|UBS AG
|15:33
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|12:48
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|11:24
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:23
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:23
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|10:21
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|10:21
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|McDonald's Buy
|UBS AG
|09:31
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|09:30
|Hermès Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:29
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:29
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:29
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Danone Buy
|UBS AG
|07:27
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07:27
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|Ferrari Buy
|UBS AG
|07:22
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:01
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|06:50
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06:44
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:21
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:19
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:18
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Danone Buy
|UBS AG
|02.09.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|02.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|02.09.25
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|02.09.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.25
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|02.09.25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Morgan Stanley
|02.09.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets