Alphabet A Aktie

195,84EUR 14,78EUR 8,16%
Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
03.09.2025 15:33:33

Alphabet A (ex Google) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 202 auf 237 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Negativszenario sei damit vom Tisch, lobte Stephen Ju am Mittwoch nach der Entscheidung des US-Richters im Google-Prozess. Der Richterspruch bestätige den Status Quo der Finanzprognosen./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 11:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Neutral
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 237,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 229,93 		Abst. Kursziel*:
3,07%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 229,27 		Abst. Kursziel aktuell:
3,37%
Analyst Name::
Stephen Ju 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)mehr Nachrichten

Analysen zu Alphabet A (ex Google)mehr Analysen

15:33 Alphabet A Neutral UBS AG
10:44 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:01 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
14.08.25 Alphabet A Neutral UBS AG
28.07.25 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alphabet A (ex Google) 196,24 8,38% Alphabet A (ex Google)

Aktuelle Aktienanalysen

15:52 Shell Buy UBS AG
15:33 Alphabet A Neutral UBS AG
12:48 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
11:56 UBM Development kaufen Warburg Research
11:24 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:44 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:23 Hennes & Mauritz AB Hold Deutsche Bank AG
10:23 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
10:22 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
10:21 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
10:21 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
09:58 McDonald's Buy UBS AG
09:31 SAP Overweight Barclays Capital
09:30 Hermès Overweight Barclays Capital
08:29 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:29 National Grid Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:29 Iberdrola Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:29 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:48 Danone Buy UBS AG
07:27 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
07:27 Apple Neutral UBS AG
07:26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
07:24 Ferrari Buy UBS AG
07:22 Prosus Buy Jefferies & Company Inc.
07:01 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
06:50 Continental Underperform Bernstein Research
06:44 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
06:21 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
06:19 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:18 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.25 Danone Buy UBS AG
02.09.25 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
02.09.25 SMA Solar Verkaufen DZ BANK
02.09.25 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.25 Netflix Outperform Bernstein Research
02.09.25 Ryanair Hold Jefferies & Company Inc.
02.09.25 Netflix Kaufen DZ BANK
02.09.25 Deutsche Bank Overweight Morgan Stanley
02.09.25 UniCredit Equal-weight Morgan Stanley
02.09.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
02.09.25 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
02.09.25 Intesa Sanpaolo Overweight Morgan Stanley
02.09.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
02.09.25 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.09.25 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
02.09.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
02.09.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
02.09.25 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
02.09.25 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen