Alphabet A Aktie
|172,90EUR
|2,80EUR
|1,65%
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
Alphabet A (ex Google) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 202 US-Dollar belassen. Google werde den Webbrowser Chrome wohl nicht an den Interessenten Perplexity verkaufen wollen, schrieb Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das habe der Tech-Riese bereits angedeutet. Allerdings könnten staatliche Anti-Trust-Vorgaben Google zu einem solchen Verkauf zwingen./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
