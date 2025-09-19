Nortech Systems Aktie

Nortech Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923640 / ISIN: US6565531042

NASDAQ Composite-Marktbericht 19.09.2025 22:35:20

Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Handelsende im Plus

Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Handelsende im Plus

Der NASDAQ Composite beendete den Handelstag im Plus.

Am Freitag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 0,72 Prozent auf 22 631,48 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,372 Prozent fester bei 22 554,32 Punkten in den Handel, nach 22 470,73 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 22 497,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22 645,11 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 1,75 Prozent zu. Vor einem Monat, am 19.08.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 21 314,95 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2025, lag der NASDAQ Composite bei 19 546,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.09.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 18 013,98 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 17,38 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 22 645,11 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Donegal Group B (+ 14,01 Prozent auf 17,90 USD), Cerus (+ 12,31 Prozent auf 1,46 USD), AXT (+ 9,60 Prozent auf 4,34 USD), Nortech Systems (+ 4,77 Prozent auf 9,88 USD) und Ballard Power (+ 4,58 Prozent auf 2,74 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil DexCom (-10,99 Prozent auf 67,45 USD), Comtech Telecommunications (-9,64 Prozent auf 2,25 USD), SMC (-9,31 Prozent auf 295,50 USD), Integra LifeSciences (-8,13 Prozent auf 14,13 USD) und Commercial Vehicle Group (-7,73 Prozent auf 1,79 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 101 936 474 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,518 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Alliance Resource Partners LP 23,68 -1,04% Alliance Resource Partners LP
AXT Inc. 3,34 0,54% AXT Inc.
Ballard Power Inc. 2,33 5,28% Ballard Power Inc.
Cerus Corp. 1,09 5,41% Cerus Corp.
Commercial Vehicle Group Inc. 1,62 2,53% Commercial Vehicle Group Inc.
Comtech Telecommunications Corp. 2,08 1,96% Comtech Telecommunications Corp.
DexCom Inc. 60,00 -7,42% DexCom Inc.
Donegal Group Inc. (B) 17,90 14,01% Donegal Group Inc. (B)
Integra LifeSciences Holdings Corp. 12,80 1,59% Integra LifeSciences Holdings Corp.
Nortech Systems Inc. 9,88 4,77% Nortech Systems Inc.
NVIDIA Corp. 150,20 0,21% NVIDIA Corp.
Paychex Inc. 111,12 -1,00% Paychex Inc.
SMC Corp. 254,00 -3,05% SMC Corp.
Upbound Group Inc Registered Shs 23,00 1,77% Upbound Group Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 22 631,48 0,72%

