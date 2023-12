NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mit Kursplus

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Am Dienstag tendiert der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 0,41 Prozent höher bei 15 053,84 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,238 Prozent auf 15 028,69 Punkte an der Kurstafel, nach 14 992,97 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 15 065,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15 024,06 Einheiten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, den Wert von 14 250,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.09.2023, wies der NASDAQ Composite 13 063,61 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2022, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 10 497,86 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2023 legte der Index bereits um 44,93 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 069,29 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 265,04 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell American Bio Medica (+ 100,00 Prozent auf 0,00 USD), i-CABLE Communications (+ 39,28 Prozent auf 0,05 USD), Cutera (+ 16,17 Prozent auf 3,52 USD), 3D Systems (+ 8,53 Prozent auf 6,74 USD) und Microvision (+ 8,01 Prozent auf 2,77 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Enzon Pharmaceuticals (-12,50 Prozent auf 0,09 USD), Ebix (-11,06 Prozent auf 1,77 USD), Trinity Biotech (-4,20 Prozent auf 0,39 USD), Nortech Systems (-4,04 Prozent auf 9,50 USD) und Escalon Medical (-3,70 Prozent auf 0,26 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 845 265 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,731 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die New York Community Bancorp-Aktie weist mit 2,55 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die CRESUD-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 40,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at