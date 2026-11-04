NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite startet mit Gewinnen

Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ Composite auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Um 15:58 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,08 Prozent stärker bei 25 900,39 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,11 Prozent stärker bei 25 652,78 Punkten, nach 25 372,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25 602,14 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 945,28 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,17 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 27 190,86 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26 584,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23 348,64 Punkte.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,47 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 722,75 Punkten. 20 690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Nissan Motor (+ 11,76 Prozent auf 1,90 USD), Americas Car-Mart (+ 10,74 Prozent auf 1,34 USD), Integra LifeSciences (+ 10,71 Prozent auf 15,09 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 9,20 Prozent auf 10,63 USD) und Expedia (+ 9,11 Prozent auf 311,79 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Modine Manufacturing (-18,78 Prozent auf 101,89 USD), Donegal Group B (-16,62 Prozent auf 20,12 USD), Corcept Therapeutics (-11,46 Prozent auf 72,54 USD), AAON (-9,29 Prozent auf 62,67 USD) und USANA Health Sciences (-7,73 Prozent auf 13,72 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 799 798 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,392 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Americas Car-Mart-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at