NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zündet Kursrakete

Um 20:01 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 3,02 Prozent fester bei 26 671,86 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 2,16 Prozent fester bei 26 447,23 Punkten in den Handel, nach 25 888,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 687,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 438,77 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26 225,14 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 22 105,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 406,83 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 14,79 Prozent zu Buche. Bei 27 190,21 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 19,19 Prozent auf 115,83 USD), Americas Car-Mart (+ 13,40 Prozent auf 2,37 USD), Veeco Instruments (+ 10,79) Prozent auf 85,84 USD), FormFactor (+ 9,37 Prozent auf 152,26 USD) und JetBlue Airways (+ 9,08 Prozent auf 5,47 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Comtech Telecommunications (-43,06 Prozent auf 2,75 USD), Astronics (-19,65 Prozent auf 77,14 USD), Trend Micro (-17,01 Prozent auf 34,36 USD), Century Aluminum (-11,72 Prozent auf 54,02 USD) und Fiserv (-10,14 Prozent auf 48,33 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 17 731 069 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,279 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Grupo Financiero Galicia-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 388,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at