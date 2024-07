NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende auf grünem Terrain

NASDAQ Composite-Kurs am zweiten Tag der Woche zum Handelsende.

Der NASDAQ Composite schloss am Dienstag nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 18 429,29 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 18 465,02 Zählern und damit 0,333 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 403,74 Punkte).

Bei 18 381,60 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 18 511,89 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, stand der NASDAQ Composite bei 17 133,13 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 09.04.2024, mit 16 306,64 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 13 660,72 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 24,81 Prozent nach oben. Bei 18 511,89 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Sangamo Therapeutics (+ 9,92 Prozent auf 0,35 USD), Baiducom (+ 8,47 Prozent auf 95,40 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 5,56 Prozent auf 91,71 USD), New York Community Bancorp (+ 5,18 Prozent auf 3,45 USD) und ACADIA Pharmaceuticals (+ 4,96 Prozent auf 17,13 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Learning Tree International (-39,22 Prozent auf 0,31 USD), Arundel (-11,18 Prozent auf 0,15 CHF), Computer Programs and Systems (-9,74 Prozent auf 9,92 USD), Sify (-7,31 Prozent auf 0,40 USD) und Methode Electronics (-7,02 Prozent auf 9,14 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 50 663 334 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 3,210 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite hat die Ebix-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

