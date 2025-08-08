Gute Stimmung in New York: Dow Jones letztendlich mit Kursplus

Zum Handelsende bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,47 Prozent fester bei 44 175,61 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,036 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,05 Prozent auf 44 430,09 Punkte an der Kurstafel, nach 43 968,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 44 028,94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 44 272,75 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 1,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.07.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 44 240,76 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 08.05.2025, den Stand von 41 368,45 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 08.08.2024, bei 39 446,49 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 4,21 Prozent. Bei 45 054,36 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Apple (+ 4,24 Prozent auf 229,35 USD), Cisco (+ 2,70 Prozent auf 71,79 USD), UnitedHealth (+ 2,54 Prozent auf 250,89 USD), Visa (+ 1,41 Prozent auf 336,78 USD) und Amgen (+ 1,24 Prozent auf 288,23 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen IBM (-3,15 Prozent auf 242,27 USD), McDonalds (-0,80 Prozent auf 305,45 USD), Walt Disney (-0,40 Prozent auf 112,43 USD), Nike (-0,22 Prozent auf 74,19 USD) und Amazon (-0,20 Prozent auf 222,69 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 29 264 729 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,755 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Merck-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,36 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

