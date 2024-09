NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain

Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ Composite auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Um 16:01 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,23 Prozent fester bei 17 990,18 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,260 Prozent auf 17 994,91 Punkte an der Kurstafel, nach 17 948,32 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tagestief bei 17 948,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 010,32 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 23.08.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 877,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, einen Stand von 17 689,36 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, lag der NASDAQ Composite bei 13 211,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 21,84 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Comtech Telecommunications (+ 19,79 Prozent auf 4,54 USD), CIENA (+ 4,44 Prozent auf 61,34 USD), Nissan Motor (+ 3,67 Prozent auf 3,11 USD), SMC (+ 3,60 Prozent auf 427,33 USD) und Powell Industries (+ 3,39 Prozent auf 213,34 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Geron (-4,56 Prozent auf 4,50 USD), FreightCar America (-4,10 Prozent auf 10,77 USD), Harvard Bioscience (-2,91 Prozent auf 2,67 USD), Nektar Therapeutics (-2,69 Prozent auf 1,27 USD) und BankFinancial (-2,26 Prozent auf 12,11 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 10 850 211 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,109 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,03 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

